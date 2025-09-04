Новости регионов: легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области. Он был задействован на сельхозработах. По предварительным данным, пилот погиб. При падении самолет не загорелся, на земле жертв и разрушений нет. Прокуратура начала проверку.

На центральной набережной Хабаровска можно было увидеть салют в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. У реки Амур прогремели 30 залпов из 6 гаубиц. Посмотреть фейерверк пришли тысячи жителей.

