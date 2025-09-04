Форма поиска по сайту

04 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

Девушка на электросамокате сбила мать актрисы Екатерины Шпицы в Москве

Квартира загорелась в жилом доме на западе Москвы

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера

Москвичи заметили самокатчика на Каширском шоссе

Два человека застряли в плавучем доме на реке в Уфе

"Московский патруль": квартира с 19 кошками загорелась в селе под Ногинском

"Московский патруль": экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области. Он был задействован на сельхозработах. По предварительным данным, пилот погиб. При падении самолет не загорелся, на земле жертв и разрушений нет. Прокуратура начала проверку.

На центральной набережной Хабаровска можно было увидеть салют в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. У реки Амур прогремели 30 залпов из 6 гаубиц. Посмотреть фейерверк пришли тысячи жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоИван Евдокимов

