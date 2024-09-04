Новости регионов: в Электростали машина наехала на людей, сидевших на лавочке

В подмосковной Электростали машина наехала на людей, которые в этот момент сидели на лавочке. По предварительной информации, мужчина был трезвым, когда управлял легковым автомобилем. По его собственному признанию, он выехал с дороги, потому что уснул за рулем. В результате аварии пострадала пожилая пара. Их доставили в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Крыму задержали мужчину за незаконную охоту на крабов. Выловом он занимался недалеко от Коктебеля, а в качестве плавсредства использовал сап-борд. Очевидцев насторожило, что мужчина подозрительно долго находится возле грота. Об этом они сообщили в службу 112. Увидев сотрудников МЧС, нарушитель заплыл вглубь узкого грота. Спасателям пришлось четыре часа его вытаскивать. В итоге пловца вернули на берег и передали правоохранителям. Штраф за незаконный вылов крабов в Черном море доходит до 500 тысяч рублей.

Груженый "КамАЗ" скатился в воду в эвенкийском поселке Тура. Большегруз могло потянуть на дно из-за беспечности водителя. По словам очевидцев, мужчина забыл поставить грузовик на стояночный тормоз. Пока "КамАЗ" вытаскивали из воды, из кузова уплыла почти треть коммерческого груза.

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