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04 сентября, 11:45

Происшествия

Новости мира: на Бали избили и арестовали российского туриста

Новости мира: на Бали избили и арестовали российского туриста

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На Бали избили и арестовали российского туриста. Как сообщили местные СМИ, 39-летний Михаил Кабулов сел в такси и угрожал ножом водителю. Тот сразу же выбежал из машины и позвал на помощь. Очевидцы начали избивать туриста палками и камнями, а потом полиция доставила его в отделение. Из-за незнания английского россиянин не смог объяснить свои мотивы. Сейчас он находится в изоляторе и ждет помощи консульства. Правоохранители взяли у Кабулова анализы на наркотики.

Священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии оказался во власти мощнейшего шторма. Там сильные грозы и ливни. Когда паломники совершали молитвы и обходили мусульманскую святыню Каабу, в храмовом комплексе начался настоящий потоп, а над ним сверкали молнии.

Элтон Джон ослеп на один глаз. В соцсетях певец сообщил, что летом боролся с тяжелой глазной инфекцией, из-за которой стал терять зрение. Однако, по его словам, у врачей прогнозы положительные, зрение должно прийти в норму. Правда, для этого потребуется много времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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