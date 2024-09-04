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04 сентября, 11:30

Происшествия

Подозреваемых в похищении предпринимателя задержали в Подмосковье

Подозреваемых в похищении предпринимателя задержали в Подмосковье

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Шестерых подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Подмосковье. В конце августа они напали на предпринимателя в деревне Грибки и силой увезли его в Солнечногорский район. После этого с заявлением в полицию обратился сын похищенного.

Сначала удалось задержать только троих человек, остальных обнаружили позднее в Химках. Самого бизнесмена освободили. Как выяснили следователи, причиной похищения могли стать финансовые разногласия из-за бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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