Подозреваемых в похищении предпринимателя задержали в Подмосковье

Шестерых подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Подмосковье. В конце августа они напали на предпринимателя в деревне Грибки и силой увезли его в Солнечногорский район. После этого с заявлением в полицию обратился сын похищенного.

Сначала удалось задержать только троих человек, остальных обнаружили позднее в Химках. Самого бизнесмена освободили. Как выяснили следователи, причиной похищения могли стать финансовые разногласия из-за бизнеса.

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