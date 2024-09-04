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04 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: порядка 200 человек обратились в больницы в Кабардино-Балкарии

Новости регионов: порядка 200 человек обратились в больницы в Кабардино-Балкарии

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Причиной массового отравления в Кабардино-Балкарии могла стать вода из труб. Более точную причину произошедшего установят после всех необходимых исследований. Известно, что в больницы за помощью обратились порядка 200 человек, у всех диагностировали кишечную инфекцию. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем камчатские пограничники обнаружили в гараже местного жителя крабовый склад. Почти 800 килограммов деликатеса, расфасованного в контейнеры, хранились в морозильных камерах без документов. На рынке вся партия могла бы уйти за три миллиона рублей. В свою очередь ущерб природным ресурсам оперативники оценили почти в девять миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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