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04 сентября, 15:00

В мире

Два человека погибли в Испании из-за проливных дождей и урагана "Дана" – СМИ

Два человека погибли в Испании из-за проливных дождей и урагана "Дана" – СМИ

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Два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей, которые обрушились на северный и центральный районы Испании. Об этом сообщают местные СМИ.

Ливни принес ураган "Дана". В нескольких регионах Испании повреждены линии электропередачи, затруднено движение на трассах, затоплены тоннели. Несколько линий метро закрыли из-за подтопления станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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