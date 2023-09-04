Два человека погибли в Испании из-за проливных дождей и урагана "Дана" – СМИ

Два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей, которые обрушились на северный и центральный районы Испании. Об этом сообщают местные СМИ.

Ливни принес ураган "Дана". В нескольких регионах Испании повреждены линии электропередачи, затруднено движение на трассах, затоплены тоннели. Несколько линий метро закрыли из-за подтопления станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.