Водитель каршеринга влетел в автобус в Москве и сбежал с места ДТП

В Москве разыскивают водителя каршеринга, который протаранил автобус на Широкой улице. Видео выложили в телеграм-канал городской прокуратуры.

Водитель проехал на красный сигнал светофора и на полной скорости врезался в общественный транспорт. По данным ведомства, пострадала пассажирка, ее отвезли в больницу. Сразу после аварии арендатор машины скрылся. Теперь его ищет полиция.

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