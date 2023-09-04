Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 14:30

Происшествия

Водитель каршеринга влетел в автобус в Москве и сбежал с места ДТП

Водитель каршеринга влетел в автобус в Москве и сбежал с места ДТП

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В Москве разыскивают водителя каршеринга, который протаранил автобус на Широкой улице. Видео выложили в телеграм-канал городской прокуратуры.

Водитель проехал на красный сигнал светофора и на полной скорости врезался в общественный транспорт. По данным ведомства, пострадала пассажирка, ее отвезли в больницу. Сразу после аварии арендатор машины скрылся. Теперь его ищет полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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