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04 сентября, 14:15

Происшествия

Столичные сотрудники ДПС зафиксировали момент передачи взятки от водителя

Столичные сотрудники ДПС зафиксировали момент передачи взятки от водителя

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Столичные сотрудники ДПС зафиксировали момент передачи взятки от водителя. Они остановили легковую машину на Комсомольской площади и хотели выписать штраф мужчине за рулем.

Однако тот захотел все решить на месте и, сев в служебную машину полицейских, положил в подстаканник свернутую пятитысячную купюру. Водителю теперь грозит уголовное дело за взятку сотрудникам ДПС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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