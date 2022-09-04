Частный самолет упал в Балтийском море

Небольшой частный самолет "Сессна", летевший из Испании в Кельн, упал в Балтийском море, на его борту находились четыре человека, сообщает газета "Бильд".

Перед падением контакт с самолетом оборвался и в воздух были подняты немецкие истребители "Торнадо". В настоящее время на место предполагаемого крушения выдвинулись спасатели.

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