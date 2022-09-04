Спасатели пытаются пробраться к туристам на склоне вулкана на Камчатке

В эти минуты спасатели на Камчатке пытаются пробраться к туристам на склоне вулкана Ключевской. Там при восхождении на вершину погибли шесть человек, есть раненые.

Операции мешает непогода – в районе сопки сейчас идёт снег, дует шквалистый ветер, при этом очень плотная облачность.

По последним данным, в составе тургруппы – экстремалы из Москвы. Для родственников открыта горячая линия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.