Житель Саларьева спилил болгаркой дорожный знак

Житель Саларьева нашел неожиданный способ не соблюдать ПДД. Ночью он вооружился болгаркой и просто спилил дорожный знак. Действия мужчины попали на видео.

На кадрах видно, как он старается не показывать лицо. Видимо, знает, что за порчу городского имущества ему грозит наказание по статье "Вандализм". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.