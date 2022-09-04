Вертолет МЧС не смог сесть на месте гибели туристов на Камчатке

Вертолет МЧС, направлявшийся на помощь туристам на Камчатке, во второй раз не смог приземлиться. Сейчас в районе вулкана, на склонах которого, предположительно, погибли шесть человек, крайне сложные метеоусловия.

Работе спасателей мешают сильная облачность, осадки и шквалистый ветер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.