Движение на 44-м км МКАД восстановили после ДТП с фурой

Движение по дублеру на западе МКАД восстановили. Этим утром на 44-м километре после пересечения с Киевским шоссе загорелся грузовик. Движение на участке было полностью перекрыто. Из-за этого образовался затор.

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