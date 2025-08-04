Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом

Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом

Один человек погиб при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

Новости мира: легкомоторный самолет рухнул в море в американском штате Северная Каролина

Новости регионов: в Приморье очевидцы сняли на видео удар молнии

Новости мира: Трамп объявил о прилете Уиткоффа в Россию к концу недели

Массовая авария произошла на Новорязанском шоссе

В Кургане сгорела газораспределительная подстанция

Туристы не пострадали в результате смерчей, паводковых дождей и гроз в Краснодарском крае

В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции

В Черноголовке произошел пожар в жилом доме

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после столкновения туристического автобуса и грузового поезда. В результате аварии погиб один человек и пострадали 16, в автобусе находились 37 пассажиров. Причины происшествия выясняют транспортная прокуратура и экстренные службы.

В Санкт-Петербурге прошел традиционный полумарафон "Северная столица". Участники бежали по маршруту, который проходил мимо Казанского и Исаакиевского соборов, Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Спортсменам предложили на выбор две дистанции – 21 и 10 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПспортрегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика