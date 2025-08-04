Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после столкновения туристического автобуса и грузового поезда. В результате аварии погиб один человек и пострадали 16, в автобусе находились 37 пассажиров. Причины происшествия выясняют транспортная прокуратура и экстренные службы.

В Санкт-Петербурге прошел традиционный полумарафон "Северная столица". Участники бежали по маршруту, который проходил мимо Казанского и Исаакиевского соборов, Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Спортсменам предложили на выбор две дистанции – 21 и 10 километров.

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