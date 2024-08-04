Новости регионов: несколько сотен человек эвакуировали в Забайкалье из-за паводка

Несколько сотен человек эвакуировали в Забайкалье из-за паводка. Cложная обстановка в двух населенных пунктах: городе Петровске-Забайкальском и поселке Орловском. Десятки домов подтоплены, а дороги оказались размыты. Однако вода начала постепенно уходить.

Пожар площадью 5 тысяч квадратных метров ликвидируют в городе Азове Ростовской области. Там горит склад с автопокрышками. Была угроза перехода огня на склад с горюче-смазочными материалами. Информации о пострадавших не поступало.

Оба парашюта не раскрылись у девушки в Кирове в ходе прыжка с 800 метров. Женщину спасло лишь то, что ткань зацепилась за дерево. В итоге девушка повисла на стропах и отделалась лишь травмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

