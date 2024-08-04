Новости регионов: в одном из муниципалитетов Сахалина из-за схода селей ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Невельском городском округе на Сахалине из-за схода селевых масс. Временно приостановлено движение городского пассажирского транспорта в городе, а также по маршрутам Невельск – Холмск, Невельск – Горнозаводск – Шебунино. Специалисты сейчас занимаются устранением последствий сильных ливней.

В Республике Бурятия и Забайкальском крае спасатели начали эвакуацию населения из-за осложнения паводковой ситуации. Сообщается, что в нескольких населенных пунктах Забайкалья были подтоплены более 40 домов. На кадрах видны последствия выхода рек Баляги и Мыкырты из берегов: вода течет прямо по улицам. От наводнения пострадали уже около 100 человек.

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