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04 августа, 21:15

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Сход сели произошел в одном из горных сел Дагестана

Сход сели произошел в одном из горных сел Дагестана

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В Дагестане из-за сильных ливней сошли сели и добрались до одного из горных сел. Как видно на снятом местными жителями видеоролике, поток грязи ползет по улице и сметает все на своем пути – камни, бревна и даже огромную трубу.

Люди поднимаются как можно выше, чтобы сель не добрался до них. Некоторые дома подтоплены, селевая масса оказалась во дворах. Грязевые потоки уже успели разрушить мост и перекрыть дорогу, которая ведет в село. О пострадавших не сообщается. На место выехали спасатели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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