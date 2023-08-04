Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 21:15

Происшествия

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Уголовное дело возбудили после подрыва гранаты в машине в комплексе "Москва-Сити"

Число пострадавших при взрыве в Красноярском крае увеличилось до 13

Персонал отеля избил россиян в Турции

Новости часа: комплексы видеофиксации установят на "Москвичах 3е", которые передали ЦОДД

Турецкий отель в Кемере выгнал российских детей на улицу после проблем с оплатой

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных курсах и программах для предпринимателей

Газ взорвался в жилом доме в Канске

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в самом центре Москвы – возле Кремля. По словам очевидцев, причиной стала авария. Два водителя не поделили дорогу.

В результате аварии один из водителей достал травматический пистолет и начал стрелять по машине другого. 33-летнего мужчину задержала полиция. По данным столичного главка МВД, оружие у него изъяли, сейчас нарушителя допрашивают. Пострадавшего отправили в больницу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика