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Уголовное дело возбудили после подрыва гранаты в машине в комплексе "Москва-Сити"

Уголовное дело возбудили после подрыва гранаты в машине в комплексе "Москва-Сити"

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Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в машине в комплексе "Москва-Сити". По статье за хулиганство злоумышленнику грозит срок до семи лет.

Инцидент произошел 3 августа. Мужчина угрожал пистолетом водителю "Ягуара" и требовал отвезти его, куда скажет. Водитель испугался и покинул машину. В это время пассажир попытался завести иномарку, но не смог. Тогда он вышел и кинул в салон гранату.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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