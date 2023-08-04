Уголовное дело возбудили после подрыва гранаты в машине в комплексе "Москва-Сити"

Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в машине в комплексе "Москва-Сити". По статье за хулиганство злоумышленнику грозит срок до семи лет.

Инцидент произошел 3 августа. Мужчина угрожал пистолетом водителю "Ягуара" и требовал отвезти его, куда скажет. Водитель испугался и покинул машину. В это время пассажир попытался завести иномарку, но не смог. Тогда он вышел и кинул в салон гранату.

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