Более 20 человек погибли после затопления в Китайской провинции Чжочжоу

21 человек погиб и больше 30 пропали без вести после затопления в Китайской провинции Чжочжоу. Из-за тайфуна Доксури на северные районы Китая обрушились сильные ливни. Количество выпавших осадков стало рекордным за 140 лет.

Как пишут местные агентства, число пострадавших перешагнуло за 130 тысяч. Людей массово эвакуируют, а также подсчитываются экономические потери, причиненные стихийным бедствием. Спасательные работы продолжаются несколько дней. В них задействовано около 10 тысяч специалистов.

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