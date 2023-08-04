Новости часа: открытое горение на складе в Яхроме ликвидировано

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасателям удалось остановить распространение пламени на складе в Яхроме. Об этом заявили в МЧС.

Аномальная жара в Москве закончится в середине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москвичи смогут замораживать на 14 дней годовой абонемент на карте "Тройка" с сентября. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.