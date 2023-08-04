Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Общество

Новости часа: открытое горение на складе в Яхроме ликвидировано

Новости часа: открытое горение на складе в Яхроме ликвидировано

Спасатели уменьшили площадь пожара в Яхроме до 1 950 "квадратов"

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Яхроме

Склад с резиной и пластиком вспыхнул в Яхроме

Новости часа: Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Площадь пожара на складе в подмосковной Яхроме достигла 2,5 тыс "квадратов"

Крупный пожар произошел рядом с автоцентром в подмосковной Яхроме

Полицейский пес нашел более 1 млн евро на автовокзале в Италии

Фабрика по производству матрасов сгорела в Мексике

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасателям удалось остановить распространение пламени на складе в Яхроме. Об этом заявили в МЧС.

Аномальная жара в Москве закончится в середине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москвичи смогут замораживать на 14 дней годовой абонемент на карте "Тройка" с сентября. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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