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Происшествия

Спасатели уменьшили площадь пожара в Яхроме до 1 950 "квадратов"

Спасатели уменьшили площадь пожара в Яхроме до 1 950 "квадратов"

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Спасателям удалось локализовать пожар в Яхроме и уменьшить его площадь до 1950 "квадратов". Об этом сообщили в МЧС.

В Дмитровской городском округе загорелся склад с резиной и пластиком. Были опасения, что пламя перекинется на соседний автоцентр, однако этого удалось избежать. По предварительным данным властей, жертв нет.

Прокуратура будет выяснять, что стало причиной такого мощного возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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