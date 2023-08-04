Спасатели уменьшили площадь пожара в Яхроме до 1 950 "квадратов"

Спасателям удалось локализовать пожар в Яхроме и уменьшить его площадь до 1950 "квадратов". Об этом сообщили в МЧС.

В Дмитровской городском округе загорелся склад с резиной и пластиком. Были опасения, что пламя перекинется на соседний автоцентр, однако этого удалось избежать. По предварительным данным властей, жертв нет.

Прокуратура будет выяснять, что стало причиной такого мощного возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.