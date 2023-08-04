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Новости мира: два человека погибли в результате оползня в Грузии

Новости мира: два человека погибли в результате оползня в Грузии

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Два человека погибли в результате оползня в горном курорте Шови в Грузии. Как сообщили в местном МЧС, личности погибших пока не установлены. Спасательная операция в зоне бедствия продолжается. На вертолетах оттуда вывезли уже 70 человек, но еще около 100 туристов находятся в опасности.

В США с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали по меньшей мере 13 человек, при этом у многих серьезные травмы. Все произошло в Квинсе, штат Нью-Йорк. К аварийному составу подогнали другой, куда спасатели начали эвакуировать пассажиров. Всего в вагонах было около 100 человек, в том числе дети. Причины аварии до сих пор не названы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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