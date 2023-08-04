Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Происшествия

Авария с участием грузовиков произошла на Новорижском шоссе

Авария с участием грузовиков произошла на Новорижском шоссе

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Движение на Новорижском шоссе постепенно восстанавливается. В ночь на 4 августа на 32-м километре произошла авария с участием нескольких грузовиков. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован.

Машины двигались в сторону Москвы. После столкновения обломки разбросало на соседние полосы, проезд был затруднен, образовался длинный затор. На данный момент в ГИБДД заняты выяснением всех обстоятельств ДТП.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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