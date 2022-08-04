Ответственность Ozon за последствия пожара на складе застрахована на 12 млрд

Ответственность Ozon за последствия пожара на складе застрахована на 12 миллиардов рублей. Отдельно оборудование и причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. Об этом сообщили в компании.

В настоящее время следователи провели осмотры и изъяли серверы, системные блоки, документацию, связанную с противопожарной безопасностью. Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

