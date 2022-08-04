Шестерых пострадавших в массовом ДТП под Севастополем госпитализировали

Шестерых пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали после массового ДТП под Севастополем. У них зафиксировали переломы и ушибы.

В общей сложности в аварии пострадал 21 человек и один погиб. Всего на объездной дороге столкнулись 11 машин, среди которых два большегруза. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза при подъезде к мосту, поэтому она протаранила автомобили и загорелась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

