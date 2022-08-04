Стала известна судьба всех сотрудников горевшего склада Ozon

Судьба всех работников склада Ozon, который загорелся накануне в Истре, известна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Пропавших в результате возгорания нет. Ранее в МЧС сообщали, что судьба двух сотрудников неизвестна. Из-за возгорания один человек погиб и 13 пострадали. Пожарные ликвидировали открытое горение в 05:45 4 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

