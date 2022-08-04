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Москва 24

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Происшествия

16:00

Новости последнего часа: вертолет завершил работу на месте пожара на складе Ozon

происшествияпожарДТПмэр МосквыгородвидеоРоман Карлов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вертолет из Москвы закончил работу на месте пожара на складе Ozon в Истре. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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