Новости последнего часа: вертолет завершил работу на месте пожара на складе Ozon

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вертолет из Москвы закончил работу на месте пожара на складе Ozon в Истре. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Четверо взрослых и двое детей находятся в больницах после массовой аварии под Севастополем, передает пресс-служба правительства города.

Новый детский сад на Ясеневой улице примет первых воспитанников в сентябре, заявил Сергей Собянин.

