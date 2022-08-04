В СК назвали предварительные причины пожара на складе Ozon в Истре

14:30
В Следственном комитете назвали возможные причины пожара на складе Ozon. К возгоранию могло привести короткое замыкание, нарушение безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла.
Работник склада Ozon Любовь Сухова рассказала, что многие в результате пожара потеряли документы и паспорта. Она отметила, что при вопросе о том, кто будет помогать пострадавшим, менеджеры отмалчиваются. При этом сотрудница подчеркнула, что у многих был вид на жительство, который тяжело восстанавливается. Один из покупателей рассказал, что за несколько дней до пожара заказал около семи товаров, три из которых уже пришли. По его словам, некоторые объекты все еще остаются в статусе "создано". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: