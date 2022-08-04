В СК назвали предварительные причины пожара на складе Ozon в Истре

В Следственном комитете назвали возможные причины пожара на складе Ozon. К возгоранию могло привести короткое замыкание, нарушение безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла.

Работник склада Ozon Любовь Сухова рассказала, что многие в результате пожара потеряли документы и паспорта. Она отметила, что при вопросе о том, кто будет помогать пострадавшим, менеджеры отмалчиваются. При этом сотрудница подчеркнула, что у многих был вид на жительство, который тяжело восстанавливается. Один из покупателей рассказал, что за несколько дней до пожара заказал около семи товаров, три из которых уже пришли. По его словам, некоторые объекты все еще остаются в статусе "создано". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

