Новости последнего часа: в СК назвали предварительные причины пожара на складе Ozon

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Следственном комитете предварительными причинами пожара на складе Ozon в Истре назвали замыкание, неосторожное обращение с источниками тепла и со сваркой.

В результате ДТП под Севастополем один человек погиб, пострадали более 20, сообщили в МЧС.

Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону. Все работы планируют закончить к 1 сентября, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

