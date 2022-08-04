Ozon выплатит компенсации продавцам, чей товар пострадал при пожаре на складе в Истре, до конца сентября. Об этом заявили в компании. Соответствующее письмо предпринимателям уже разослали.

Работник склада Ozon Любовь Сухова рассказала, что многие в результате пожара потеряли документы и паспорта. Она отметила, что при вопросе о том, кто будет помогать пострадавшим, менеджеры отмалчиваются. При этом сотрудница подчеркнула, что у многих был вид на жительство, который тяжело восстанавливается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

