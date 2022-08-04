В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших при пожаре на складе Ozon

Состояние двух пострадавших, которые находятся в больнице после пожара на складе Ozon, удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Тем временем к месту пожара вновь направили вертолет, несмотря на то, что открытое горение удалось ликвидировать к утру 4 августа.

Работник склада Ozon Любовь Сухова рассказала, что многие в результате пожара потеряли документы и паспорта. Она отметила, что при вопросе о том, кто будет помогать пострадавшим, менеджеры отмалчиваются. При этом сотрудница подчеркнула, что у многих был вид на жительство, который тяжело восстанавливается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

