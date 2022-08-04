К месту пожара на складе Ozon в Истре вновь направили вертолет

К месту пожара на складе Ozon в Истре снова направили вертолет из Москвы. Об этом сообщили власти города.

Спасатели не могут подобраться к очагу, хотя открытый огонь под утро все-таки удалось ликвидировать. Пока спасатели работают на месте, руководство компании подсчитывает убытки, а речь может идти о 10 миллиардах рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

