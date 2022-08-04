Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре к 06:00. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Погибших на пожаре нет.

За медицинской помощью обратились девять человек, которые надышались дымом. А покупатели Ozon принимали сообщения, что их заказ задерживается или аннулирован. Ozon пользовался большой популярностью как у рядовых покупателей, так и частных предпринимателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.