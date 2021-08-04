Частный деревянный дом загорелся на Варшавском шоссе в Москве

В Южном Бутове на Варшавском шоссе загорелся частный деревянный дом. Прямо рядом с трассой поднимаются клубы черного дыма.

На месте работают экстренные службы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.