Против оформлявшего сделки с недвижимостью семьи Баталова нотариуса завели уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело против нотариуса. Он участвовал в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

Вдова и дочь народного артиста лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, квартиры, а также крупной денежной суммы. Все после того, как вдова подписала договоры пожизненного содержания с иждивением с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем.

По данным следствия, родственники Баталова стали жертвами мошенничества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.