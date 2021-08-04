В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП на Боровском шоссе

Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Боровском шоссе, не смог справиться с управлением при перестроении. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

ДТП с участием грузовика и автобуса № 750 на Боровском шоссе в столице произошло в среду днем. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина.

Позднее число пострадавших увеличилось до 11 человек. Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два человека в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.