Вертолет МАЦ эвакуировал с места ДТП на Боровском шоссе пострадавшего в тяжелом состоянии

Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места ДТП на Боровском шоссе пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии.

Там пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом. В момент столкновения в автобусе находились более 30 человек. По некоторым данным, пострадали 10 человек. Среди них есть беременная женщина. Ей поставили предварительный диагноз – черепно-мозговая травма.

В департаменте транспорта сообщили, что водитель автобуса, который попал в ДТП, имеет 30-летний стаж работы и прошел медосмотр перед сменой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.