Очевидец рассказал о ДТП на Боровском шоссе

Очевидец Артем рассказал об аварии, которая произошла на Боровском шоссе.

"Находились человек 25, кто-то уехал в другом автобусе, за кем-то приезжали родственники, но многие находились в шоковом состоянии, без лица", – сказал мужчина.

Он уточнил, что многие водители останавливались, чтобы оказать помощь. По его словам, большинство переживало за беременную девушку, у которой было много рассечений.

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на Боровском шоссе в районе дома № 1к1. В результате столкновения пострадали восемь человек. По некоторым данным, позднее число пострадавших выросло до 10. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.