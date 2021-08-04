Эксперт разъяснил права туристов на страховое возмещение после ДТП

Пятеро российских туристов остаются в больницах после аварии с автобусом, который вез их в аэропорт Анталии. И с начала года это уже не первое ДТП, в котором пострадали россияне. В апреле автобус слетел в кювет на обледеневшей дороге: погибла женщина, десятки получили травмы.

Подобные ЧП на дорогах Турции и Египта – не редкость. Подробнее о том, почему они происходят с такой регулярностью и можно ли туристам как-то себя обезопасить, – в сюжете телеканала Москва 24.