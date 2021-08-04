Авария с участием машины каршеринга произошла на Олимпийском проспекте

ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло на Олимпийском проспекте в Москве. Видео с места событий прислали очевидцы.

Судя по кадрам, водитель сбил дорожный знак и через тротуар выехал на газон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.