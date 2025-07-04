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04 июля, 18:15

Происшествия

Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

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В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной. Как сообщили в столичной прокуратуре, общий ущерб от аферы составил более 317 миллионов рублей.

По версии следствия, в преступной схеме участвовали четверо. Они не только похитили у исполнительницы 175 миллионов рублей, но лишили ее права на жилье за 138 миллионов.

Квартиру народной артистке вернули в марте. Сделку по продаже недвижимости оспорили в судебном порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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