Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной. Как сообщили в столичной прокуратуре, общий ущерб от аферы составил более 317 миллионов рублей.

По версии следствия, в преступной схеме участвовали четверо. Они не только похитили у исполнительницы 175 миллионов рублей, но лишили ее права на жилье за 138 миллионов.

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