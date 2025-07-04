Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 17:18

Происшествия

Мужчина попытался ограбить банк на юго-востоке Москвы

Мужчина попытался ограбить банк на юго-востоке Москвы

Пострадавшие от нападения собак в ТиНАО могут подать иск в суд

Новости регионов: автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре

Во Внуково задержали россиянина с золотой цепью в 3 миллиона рублей

Норовирус выявлен у пассажиров теплохода "Николай Карамзин"

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал питаться самостоятельно

Новости регионов: в Нижегородской области внедорожник снес ворота ЖК

Четыре человека пострадали из-за нападения собак в ТиНАО

В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стройплощадке

Лесные пожары вспыхнули на греческом острове Крит

Мужчина попытался ограбить банк на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы. Записи с камер видеонаблюдения опубликовало МВД России.

Злоумышленник попросил у кассира 1 миллион рублей и 20 тысяч долларов. Он также заявил, что в зале якобы находится его вооруженный сообщник. Сотрудница кредитной организации нажала тревожную кнопку, после чего прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика