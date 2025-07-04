Мужчина попытался ограбить банк на юго-востоке Москвы

Мужчина попытался ограбить банк на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы. Записи с камер видеонаблюдения опубликовало МВД России.

Злоумышленник попросил у кассира 1 миллион рублей и 20 тысяч долларов. Он также заявил, что в зале якобы находится его вооруженный сообщник. Сотрудница кредитной организации нажала тревожную кнопку, после чего прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя.

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