Новости регионов: в Бурятии ликвидировали 11 пожаров за сутки

В Бурятии за последние сутки ликвидировали 11 пожаров. Как сообщает региональное МЧС, причиной возгорания в Улан-Удэ стал поджог двухэтажного деревянного дома. На контроле спасателей остаются 20 очагов лесных пожаров на площади более 42 тысяч гектаров.

В Южно-Сахалинске ночью иномарка вылетела на тротуар и врезалась в металлический забор, снеся несколько секций ограждения. По словам очевидцев, автомобиль двигался на высокой скорости. Информация о пострадавших уточняется.

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