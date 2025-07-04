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04 июля, 08:00

Происшествия

Новости регионов: в Бурятии ликвидировали 11 пожаров за сутки

Новости регионов: в Бурятии ликвидировали 11 пожаров за сутки

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В Бурятии за последние сутки ликвидировали 11 пожаров. Как сообщает региональное МЧС, причиной возгорания в Улан-Удэ стал поджог двухэтажного деревянного дома. На контроле спасателей остаются 20 очагов лесных пожаров на площади более 42 тысяч гектаров.

В Южно-Сахалинске ночью иномарка вылетела на тротуар и врезалась в металлический забор, снеся несколько секций ограждения. По словам очевидцев, автомобиль двигался на высокой скорости. Информация о пострадавших уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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