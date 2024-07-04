Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров

Пожар, возникший в хозяйственной постройке на улице Грузинский Вал, локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате возгорания обрушился ангар. Для тушения огня привлекли 50 спасателей и 13 единиц техники. Также задействован пожарный поезд.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, на движение электричек пожар не повлиял. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

