Новости регионов: мама с дочкой попали под лавину в Сочи

Мама с дочкой попали под лавину в "Красной Поляне" в Сочи. Они гуляли по экологической тропе "Альпийские луга". Момент схода запечатлели очевидцы, когда снимали живописные пейзажи. Маршрут тропы сейчас закрыли для посещения. Официальных комментариев о состоянии туристов пока нет.

В Кузбассе пьяный водитель опрокинул автобус с пассажирами утром 4 июля. Он выполнял междугородний рейс Юрга – Кемерово. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 30 пассажиров. Травмы получили 15-летняя девушка и сам виновник аварии. Возбуждено уголовное дело.

В городе Белово Кемеровской области обрушилась стена Дворца детского творчества. Ученики не пострадали. Они вышли из здания до ЧП. Рухнул целый пролет здания, перекрытия и несущие стены с четырех этажей. Десять сотрудников эвакуировались сами. Сейчас на месте разбирают завалы и работают следователи.