Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: мама с дочкой попали под лавину в Сочи

Новости регионов: мама с дочкой попали под лавину в Сочи

Пожар в Одинцовском районе распространился на 1,6 тыс "квадратов"

Возгорание в Одинцовском районе локализовано

Площадь пожара Одинцовском районе превысила 1 тыс квадратных метров

Новости мира: Трамп заявил, что Байден покинет предвыборную гонку

Крупный пожар произошел в Одинцовском районе

Новости регионов: стена Дворца детского творчества обрушилась в Кемеровской области

Трамваи маршрутов № 36 и 37 задерживаются на 3-й Владимирской улице

Пятеро россиян остаются в больницах после ЧП в Анталье

Новости регионов: пьяный водитель отправил в кювет автобус с пассажирами в Новокузнецке

Мама с дочкой попали под лавину в "Красной Поляне" в Сочи. Они гуляли по экологической тропе "Альпийские луга". Момент схода запечатлели очевидцы, когда снимали живописные пейзажи. Маршрут тропы сейчас закрыли для посещения. Официальных комментариев о состоянии туристов пока нет.

В Кузбассе пьяный водитель опрокинул автобус с пассажирами утром 4 июля. Он выполнял междугородний рейс Юрга – Кемерово. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 30 пассажиров. Травмы получили 15-летняя девушка и сам виновник аварии. Возбуждено уголовное дело.

В городе Белово Кемеровской области обрушилась стена Дворца детского творчества. Ученики не пострадали. Они вышли из здания до ЧП. Рухнул целый пролет здания, перекрытия и несущие стены с четырех этажей. Десять сотрудников эвакуировались сами. Сейчас на месте разбирают завалы и работают следователи.

Читайте также
происшествиярегионывидеоРоман КарловКсения Чепенко
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика