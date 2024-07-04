Новости регионов: стена Дворца детского творчества обрушилась в Кемеровской области

В городе Белово Кемеровской области обрушилась стена Дворца детского творчества. Ученики не пострадали. Они вышли из здания за несколько минут до ЧП – после окончания занятий. Рухнул целый пролет здания, перекрытия и несущие стены с четырех этажей. Десять сотрудников эвакуировались сами. Сейчас на месте разбирают завалы и работают следователи.

В поселке Льве Толстом в Липецкой области на пасеках массово гибнут пчел. Как говорят очевидцы, это случилось после обработки полей ядохимикатами. Такое происходит не первый раз. Поэтому пчеловоды призывают к ужесточению контроля за применением химических средств на сельхоз угодьях и к разработке экологически безопасных методов защиты растений.

Более 700 танцоров и музыкантов со всей России, а также из Италии, Молдавии, Казахстана и Белоруссии собрались в Ялте на Международный танцевальный фестиваль. Он начнется 5 июля. Праздник проводится уже более 20 лет. В этом году организаторы подготовили танцевальные битвы в 11 номинациях.

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