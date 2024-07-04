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04 июля, 08:30

Происшествия

Новости регионов: парашютисты помогают тушить лесные пожары в Якутии

Новости регионов: парашютисты помогают тушить лесные пожары в Якутии

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Парашютисты и десантники пяти российских регионов помогают спасателям тушить лесные пожары в Якутии. Посменно работают почти 600 специалистов из Бурятии, Коми, Приморья, Тюменской и Иркутской областей. С начала июня команды ликвидировали более 140 очагов. Большинство из них находилось в труднодоступных и удаленных районах.

Работнику парка культуры в Ейске предъявили обвинение в халатности после несчастного случая. По версии следователя, оператор аттракциона не до конца закрыл щеколду, из-за чего дети вылетели со своих мест во время движения. В итоге один ребенок сломал ребра, еще две девочки получили небольшие травмы. Теперь сотруднику грозит до двух лет колонии.

Почти 600 заявлений получили власти Дальнереченского района в Приморье от жителей, которые пострадали во время наводнения. Подтопленными оказались почти 700 частных домов и подворий. Губернатор Олег Кожемяко поручил компенсировать потери населению максимально быстро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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