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04 июля, 22:30

Происшествия

Избитых в Чечне Милашину и Немова могут доставить на лечение в Москву

Избитых в Чечне Милашину и Немова могут доставить на лечение в Москву

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Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова могут доставить на лечение в Москву уже в ближайшие часы. Пока пострадавшие находятся в больнице Беслана. Их привезли из Чечни на машине скорой помощи.

Милашину и Немова жестоко избили в Грозном, куда они прилетели на приговор по делу супруги бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой. По дороге из аэропорта машину журналистки и адвоката остановили вооруженные люди. Как говорит Милашина, нападение выглядело как "классическое похищение" со связыванием рук и пистолетом у головы. У Немова выявили ножевое ранение и переломы. А Милашиной сломали пальцы на руках, обрили голову и облили зеленкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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