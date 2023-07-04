04 июля, 22:15Происшествия
Причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало возгорание турбины
Причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало возгорание турбины, сообщили в региональной прокуратуре.
Лужская ТЭЦ обеспечивает резерв системы теплоснабжения города. Сейчас открытое горение ликвидировано, угрозы для соседних зданий нет, сообщили в МЧС. Спасатели проливают здание и разбирают конструкции. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также не выявили сбоев в электроснабжении города. Об этом сообщили в администрации.
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