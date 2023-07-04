Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 22:15

Происшествия

Причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало возгорание турбины

Причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало возгорание турбины

Названа причина падения автомобиля со второго этажа парковки в Москве

В США произошел второй за неделю случай массовой стрельбы с жертвами

Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву

"Московский патруль": нелегальное производство одежды ликвидировали в Подмосковье

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого по делу 1999 года

"Московский патруль": следователи изучают обломки сбитых в Москве украинских дронов

"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые торговали жильем умерших людей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Автомобилист наехал на пешеходов в Тель-Авиве

Причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало возгорание турбины, сообщили в региональной прокуратуре.

Лужская ТЭЦ обеспечивает резерв системы теплоснабжения города. Сейчас открытое горение ликвидировано, угрозы для соседних зданий нет, сообщили в МЧС. Спасатели проливают здание и разбирают конструкции. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также не выявили сбоев в электроснабжении города. Об этом сообщили в администрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика